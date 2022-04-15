Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Atabağı Belediyesinin iftar programına katıldı - Haberler

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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Atabağı Belediyesinin iftar programına katıldı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Atabağı Belediyesinin iftar programına katıldı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Baykan ilçesinin Atabağı Belediyesinin düzenlediği iftar programına katıldı.

BAYKAN, SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Baykan ilçesinin Atabağı Belediyesinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Hacıbektaşoğlu, program öncesi Atabağı Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale'yi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belde sakinleriyle bir araya gelen Hacıbektaşoğlu, talepleri dinledi, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceğini belirten Hacıbektaşoğlu, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

İftar programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Baykan Kaymakamı Emin Bağlı, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç ve vatandaşlar katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Atabağı, Baykan, Siirt, İftar, Güncel, Haberler

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