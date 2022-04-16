Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerle iftar yaptı - Haberler

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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerle iftar yaptı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerle iftar yaptı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanlığında askerle iftar yaptı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanlığında askerle iftar yaptı.

Hacıbektaşoğlu, ramazanın bereketini askerlerle aynı sofrada paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Askerlerle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizi korusun, ayağınıza taş değmesin." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve Vali Yardımcıları Samet Öztürk, Fatih Kurt da katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma, Siirt, Güncel, Haberler

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