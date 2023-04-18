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Siirt Üniversitesinde iftar programı düzenlendi

Siirt Üniversitesinde iftar programı düzenlendi

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Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, il protokolüne iftar verdi.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, il protokolüne iftar verdi.

SİÜ Kezer Yerleşkesi merkezi yemekhanesinde düzenlenen iftar programında konuşan Şındak, iftar programına katılan herkese teşekkür etti.

Şındak, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşliği daha da pekiştirmesi temennisinde bulundu.

İftar programına, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Nihat Şındak İftar Güncel Haberler

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