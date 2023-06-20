Siirt Üniversitesinde canlı hayvan satışı sürüyor

Siirt Üniversitesinde (SİÜ) canlı hayvan satışının devam ettiği belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Siirt Üniversitesi Küçük ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yetiştirilen ve yıl içinde doğan kuzuların satışının yapıldığı ifade edildi.

SİÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yapılan satışlarda, 25 kilogram ve üzeri ağırlıktaki erkek ve dişi kuzuların toptan ve perakende kilogram fiyatının 100 lira olarak belirlendiği kaydedildi.