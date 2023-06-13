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Siirt Üniversitesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

Siirt Üniversitesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

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Siirt Üniversitesi (SİÜ) personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) personeline ilk yardım eğitimi verildi.

SİÜ Afet ve Acil Durum Koordinatörlüğü öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ilk yardım uzmanlarınca ilki 15-16 Mayıs'ta, ikincisi de 6-7 Haziran'da düzenlenen eğitim programına gönüllülerden oluşan SİÜ Acil Durum Arama Kurtarma takımından 30 kişi katıldı.

Eğitimde acil durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı anlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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