Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali 'Özgür Gazze' Temasıyla Başladı

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Özgür Gazze" temalı "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün himayesinde, Siirt Valiliğinin ev sahipliği, Siirt Üniversitesi ile Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğinin desteğiyle düzenlenen festival, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda kısa film tanıtımıyla başladı.

Vali Kemal Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, kentin kültürel ve sanatsal zenginliğine bir yenisini ekleyen festivalin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Siirt'in 12 bin yıllık tarihi geçmişiyle Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının izlerini taşıyan kadim bir şehir olduğunu belirten Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Doğal güzellikleri, zengin tarihsel birikimi ve inanç turizmiyle medeniyetimizin derin köklerini barındıran bu şehir, bugün de bu festival aracılığıyla kültür, sanat ve barışın buluşma noktası olmaya devam ediyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen sanatçılar ve sinemaseverler, bu topraklarda bir araya gelerek birliğin ve kardeşliğin merkezi olduğunu bir kez daha gösteriyor. Geçmişte Siirt'te yapılan film çalışmaları, bu şehrin topraklarında filizlenmiş birer tomurcuktur. Bugün burada düzenlenen festival, hem akademik çalışmaların hem de sinemanın kültürümüzü geliştirmesindeki katkılarının bir göstergesidir. Siirt, sinema dünyasının daha derin ve zengin içerikler üretebilmesi adına önemli bir merkez haline gelmektedir."

Festivalin bu yılki temasının "Özgür Gazze" olmasını çok anlamlı bulduğunu dile getiren Kızılkaya, sinemanın evrensel diliyle insanlık vicdanına dokunan derin bir meseleye işaret ettiğini söyledi.

Kızılkaya, Gazze'nin yıllardır süren acılı mücadelesinin tüm insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren bir mesele olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bugün burada sinema aracılığıyla Gazze'nin acısını, direnişini ve özgürlük umudunu daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyoruz. Sinema, toplumların birbirini anlamasına katkı sunan, derin düşünmeye sevk eden, insan ruhunu etkileyen en güçlü sanatlardan biridir. Bu festival, genç ve yetenekli yönetmenlerin evrensel temalarla nasıl bir diyalog kurduğunu görmek adına eşsiz bir fırsat sunuyor. Sanat, zulmün karşısında duran, mazlumun yanında yer alan en etkili araçlardan biridir. Bu festivalde sergilenecek her eser, Gazze için atılan bir özgürlük adımıdır ve Filistin halkının haklı mücadelesine sanatsal bir destektir."

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay da Siirt'in güçlü bir şehir festivali, medrese, dengbej ve kitabi geleneği olan bir kent olduğunu belirtti.

Festivalin "Özgür Gazze" temasıyla düzenlenmesinin önemini vurgulayan Aktay, "Gazze bağlamında sinemanın göz boyayarak gerçekliği tahrif edenlere karşı hakikati, yalnızca hakikati ortaya koyarak yapabileceği çok şey var." dedi.

Aktay, bu sene bu yüzden festival tarihinin en yoğun, en güçlü programını hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından festivalde finale kalan filmlerin ve belgesellerin gösterimi yapıldı.