Siirt TSO Başkanı Kuzu, çinko izabe tesisinde incelemede bulundu

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, Türk- Katar ortaklığıyla Siirt'te kurulan çinko izabe tesisini ziyaret etti.

Beraberinde oda yetkilileriyle tesisi gezen Kuzu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kuzu, tesisin bölgenin kalkınmasında önemine değinerek, enerji sorunundan kaynaklı ara verilen üretimin yeniden başladığını aktardı.

Tesisin tam kapasite ile üretime geçtiğinde 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını dile getiren Kuzu, "Lineer Grup buraya büyük bakır işleme tesisi kurdu. Bu tür devasa yatırımlar sistematik olarak etap etap ve kapasite bazlı yürür. Yeniden üretimin başlandığı tesiste yaklaşık 120 personel istihdam edilmiştir. Makinalar şu anda çalışıyor. Bunun yanında diğer sanayi kuruluşları da bakıra yönelik yan sanayi kuracak. Bunların da çalışmalarını yapıyorlar. Kendileriyle görüştük. Elimizden geldiğince kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.