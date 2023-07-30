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Siirt Tillo ilçesinde fıstık bahçesinde yangın çıktı

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Siirt'in Tillo ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonucu 50 ağaç zarar gördü.

Siirt'in Tillo ilçesinde 5 dönüm fıstık bahçesinde yangın çıktı.

İlçe merkezindeki fıstık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın sonrası bahçede yapılan incelemede 50 ağacın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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