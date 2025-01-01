Üye Girişi
Haberler
ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
ABD'de aracıyla kalabalığa dalan sürücü silahıyla çevreye ateş açtı
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı

Siirt'ten Suriye'ye 3 Tır İnsani Yardım Gönderildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen kampanya ile Siirt'ten Suriye'ye insani yardım malzemelerinden oluşan 3 tır gönderildi. Program, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi ve tırlar, gıda, giyim ve su malzemeleri ile dolu olarak yola çıktı.

??????? Siirt'te insani yardım malzemelerinden oluşan 3 tır, Suriye'ye uğurlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla, "Bir Güneş Doğuyor" sloganıyla 8 Aralık 2024'ten bu yana düzenlenen kampanya ile temin edilen gıda ve giyim malzemelerinin Suriyelilere ulaştırılması için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda program düzenlendi.

İHH Siirt İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, yaptığı açıklamada, hayırseverlere teşekkür ederek, kampanyanın devam edeceğini söyledi.

Sınırdaki Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Süzgün, şöyle konuştu:

"Suriye halkına destek olma zamanı. Bu vesileyle yardım talebinde bulunduğumuz vatandaşlardan büyük destek gördük. Geçen hafta yakacak dolu 2 tırımızı yolcu ettik. Bugün 3 tırı daha uğurluyoruz. Göndereceğimiz tırlardan biri su yüklü, diğer tırlar ise un ağırlıklıdır. Bir miktar da bakliyat ve giyim malzemesi mevcut. İlimizdeki sivil toplum kuruluşları, esnaf ve kurum personeli destek talebini boş çevirmedi."

Duanın ardından tırlar, Suriye'ye uğurlandı.???????

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
img

Yıldız futbolcu kendi kulübüyle alay etti
img

Kadıköy Boğa Heykeli'nde Trabzonspor atkısı açıp bağırdı
img

Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşini benzinle yaktıktan sonra 'Sabah aklıma geldi' diyen zanlı tutuklandı
Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber
Mourinho, Hatayspor'u bakın nasıl analiz ediyor
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şaşıracaksınız
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi
Doğal gaz ücretlerinde milyonları ilgilendiren değişiklik
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

ATM para çekme limiti kaç TL oldu 2025? ABD YILBAŞI araç kazasında kaç kişi öldü, kaza terör saldırısı mı? Gassal 2. sezon fragmanı izleme linki var mı? TV8.5 canlı izle! QPR Watford TV8.5 HD kesintisiz donmadan ŞİFRESİZ canlı izle linki 1 Ocak! BUGÜN MAÇ YOK MU? 1 Ocak günü maç var mı, YILBAŞI hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yabani neden yok, günü mü değişti? 2025 Yabani bu hafta yok mu? Yabani yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hudutsuz Sevda neden yok, günü mü değişti? 2025 Hudutsuz Sevda bu hafta yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Siyah Kalp neden yok, günü mü değişti? 2025 Siyah Kalp bu hafta yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.