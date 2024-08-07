Siirt'ten 12 kişi Avrupa gezisine katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Cedid Derneği iş birliği ile "Siirt'ten Avrupa'ya gönüllülük Projesi" hazırlandı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finansmanı sağlanan proje ile geziye katılan 2'si grup lideri 12 kişi, Avrupa'da 6 ülkeyi gezecek.