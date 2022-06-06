Siirt'teki trafik kazasında ölen 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi - Haberler

Siirt'teki trafik kazasında ölen 4 kişi Ağrı'da toprağa verildi Siirt'in Baykan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ölen 4 kişi, memleketleri Ağrı'da defnedildi. Siirt'in Baykan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ölen 4 kişi, memleketleri Ağrı'da defnedildi. Kazada ölen Aslan Göktürk, Osman Yardımcı, Ökkeş İlhan ve Hayrettin Karataş'ın cenazeleri, yakınlarında Siirt'ten alınarak cenaze nakil aracıyla gece saatlerinde Ağrı'ya getirildi. Bu kişilerden Göktürk ve Yardımcı için Doğubayazıt ilçesi Koçkıran Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi. Göktürk ve Yardımcı camideki cenaze namazının ardından aynı ilçedeki şehir mezarlığında toprağa verildi. Olayda ölen İlhan bu ilçenin Karagakonmaz köyünde, Karataş da Eleşkirt ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenlerine, vefat edenlerinin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Mehmet Göktürk idaresindeki 04 AP 002 plakalı minibüs, dün Siirt'in Veyselkarani Beldesi Karakaya köyü mevkiinde şarampole devrilmişti. Kazada, araçtaki Aslan Göktürk, Osman Yardımcı, Ökkeş İlhan ve Hayrettin Karataş hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. AA / Abdullah Söylemez - Güncel Karataş Siirt Ağrı Güncel Haberler

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