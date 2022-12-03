Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede öldü Güncel Haberler Siirt'teki trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Siirt'teki trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'nde 17 Kasım'da yolun karşısına geçmeye çalışırken midibüsün çarptığı 74 yaşındaki Davut Atak, tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Atak'ın cenazesi, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Araştırma Siirt Güncel Haberler

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