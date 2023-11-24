Siirt'teki maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Şirvan'ın Maden köyünde dün özel bir bakır madeninde 2'si mühendis, 1'i işçi 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin yaralandığı kazayla ilgili Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan maden mühendisi Y.K, iş güvenliği uzmanı A.T. ve daimi nezaretçi D.A, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 kişi, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan maden kazasında yaralanan 2 işçi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde meydana gelen kazada, maden mühendisleri Zekayi Can Çalık (32) ve Emre Gökduman (24) ile maden işçisi Orhan Gültekin (26) hayatını kaybetmiş, 2 işçi yaralanmış, Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında maden mühendisi Y.K, iş güvenliği uzmanı A.T. ve daimi nezaretçi D.A. gözaltına alınmıştı.