Siirt'te zırhlı polis aracı ile kamyonet çarpıştı; 5'i polis, 6 yaralı

SİİRT'te zırhlı polis aracı ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 5'i polis, 6 kişi, yaralandı.

Doğan Mahallesi'nde sabah saatlerinde devriye görevi yapan polislerin içinde bulunduğu zırhlı araç ile 06 LFR 68 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan zırhlı araç devrildi; 5'i polis, 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.