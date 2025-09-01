Siirt'te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Siirt'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SİİRT'te 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Afetevleri Mahallesi Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 4 otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

