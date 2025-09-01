Siirt'te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

SİİRT'te 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Afetevleri Mahallesi Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 4 otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,