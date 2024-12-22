Siirt'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen, kamyonet, tır ve yolcu otobüsü, Siirt-Kurtalan kara yolunun Kayabağlar beldesi yol ayrımında çarpıştı.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.