Siirt'te yüzde 50 hibe ile güneş enerji sistemi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe ile yapılan güneş enerji sistemi yatırımı tamamlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, bal üretim tesisinde enerji ihtiyacını karşılamak üzere projenin uygulandığı tesiste incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında 28 milyon 524 bin lira tutarında 737 proje desteklendiği belirtilen açıklamada, 2023'te 45 milyon 647 bin lira tutarında 398 projenin destekleneceği aktarıldı.