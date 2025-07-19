Siirt'te Yurt İnşaatında Yangın Çıktı

SİİRT'te yapımı devam eden bir yurt inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de yapımı süren bir yurt inşaatında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,