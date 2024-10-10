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Siirt'te Yolun Karşısına Geçerken Cipin Çarptığı 10 Yaşındaki Kız Yaralandı

Siirt'te Yolun Karşısına Geçerken Cipin Çarptığı 10 Yaşındaki Kız Yaralandı
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Siirt'te, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Hiranur E., bir cipin çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası yaralı, hastaneye sevk edilirken, cip sürücüsü polis merkezine götürüldü.

SİİRT'te yolun karşısına geçerken cipin çarptığı Hiranur E. (10), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Hiranur E.'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AZU 247 resmi plakalı cip çarptı. Yaralanan Hiranur, çevredekilerin de yardımıyla ciple Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ayağında kırık olduğu belirlenen Hiranur E., tedaviye alınırken; cip sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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