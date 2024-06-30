Siirt'te yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Siirt'in Baykan ilçesinde yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Baykan'ın Veyselkarani beldesindeki uygulama noktasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde dedektör köpek "Rita" ile arama yaptı.

Otobüste N.Ç'ye ait olduğu tespit edilen 533 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.???????