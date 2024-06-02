Siirt'te Yolcu Otobüsünde Metamfetamin Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesinde yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği 'Ilgar'la yapılan aramada, yolcu M.E.'nin beline sarılı 491 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel