Üye Girişi
Haberler

Siirt'te yolcu otobüsünde 40 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, emanet bavulunda 40 kilogram kubar esrar bulundu. Bavulu otobüse teslim eden kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Siirt'te yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavul içerisinde 40 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucu Siirt- İzmir seferini yapan yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün emanet bölümünde bulunan ve narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği bavulda yapılan aramada, 40 kilogram kubar esrar bulundu.

Bavulu otobüse teslim ettiği belirlenen B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir siirt Güvenlik Uyuşturucu Suç Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Roblox ne zaman açılacak? 24 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ağustos Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title