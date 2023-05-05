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Siirt'te yol yapım çalışmaları sürüyor

Siirt'te yol yapım çalışmaları sürüyor

Güncel Haberler

Siirt Belediyesi tarafından yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Siirt Belediyesi tarafından yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla kentte bir çok mahallede alt ve üst yapı çalışması başlattı.

Vatandaşların kabristan ziyaretlerini rahat gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç olan bölgelerde yol açan ekipler, Şeyh Süleyman Mezarlığındaki alanı düzenledi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Belediyesi Güncel Haberler

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