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Siirt'te Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

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Siirt'te sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, öğle saatlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü. Trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Siirt'te etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

???????Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü, sürücüler dikkatli ilerledi.

???????Siirt-Kurtalan ve Şirvan-Pervari kara yolunda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

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