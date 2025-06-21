Siirt'te YKS Adayları Sınava Son Anda Yetişti
Siirt'te bazı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları, Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi son anda sınav merkezine koşarak yetişti. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
SİİRT'te bazı adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) son anda yetişti.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT, saat 10.15 itibarıyla başladı. Saat 10.00'u gösterdiğinde, sınavların yapıldığı okulların kapıları kapatıldı. Bazı üniversite adayları, sınava saniyeler kala koşarak yetişti. O anlar, kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel