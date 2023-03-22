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Siirt'te yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

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Siirt'te yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi

SİİRT'in Gökçebağ Beldesi'nde, tarlalarda yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi.

SİİRT'in Gökçebağ Beldesi'nde, tarlalarda yiyecek arayan domuz sürüsü görüntülendi.

Merkeze bağlı Gökçebağ Beldesi'ne 4 kilometre uzaklıktaki Kaleseyfo Kalesi yakınlarında doğa gezintisine çıkan fotoğrafçı Birgün Üzüm ve Abdullah Demir, domuz sürüsü görüntüledi. Tarlalarda yiyecek ararken görüntülenen domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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