Siirt'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Yangında 40 Dönüm Buğday Ekili Arazi Zarar Gördü

SİİRT'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 40 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Yolbuldu köyünde buğday ekili arazide, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de traktörleriyle müdahale ettiği yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 40 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü belirtilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.