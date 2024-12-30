Siirt'te Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında yılbaşı tedbirlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda İçişleri Bakanlığı'nın yılbaşı tedbirleri genelgesi doğrultusunda yapılan hazırlıklar ele alındı, yılbaşı öncesi ve akşamı uygulanacak güvenlik önlemleri değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için gerekli tedbirlerin titizlikle alınacağını belirtti.???????

Toplantıya ilgili kurum temsilcileri de katıldı.