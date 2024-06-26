Siirt'te yılan sokması sonucu bir kişi hastaneye kaldırıldı
Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan Mehmet Şükrü Kurt, köy camisinin bahçesinde çalışırken yılan tarafından sol bacağından ısırıldı. Kurt'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Siirt'in Eruh ilçesinde yılanın soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı.
Kuşdalı köyündeki yaşayan Mehmet Şükrü Kurt (65), köy camisinin bahçesinde çalışırken yılan tarafından sol bacağından ısırıldı.
Bir müddet sonra Kurt'un sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine köylüler tarafından yetkililere haber verildi.
Köye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.