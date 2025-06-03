Siirt'te Yetim Çocuklara Bayramlık Giysi Yardımı

Siirt'te Yetim Çocuklara Bayramlık Giysi Yardımı
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İHH İnsani Yardım Vakfı Siirt Temsilciliği, hayırseverlerin desteğiyle 300 yetim çocuğa Kurban Bayramı öncesi bayramlık giysi hediye etti. Çocuklar, sevdikleri kıyafetleri giyim mağazasında seçme imkanı buldu.

Siirt'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İl Temsilciliği tarafından hayırseverlerin desteğiyle yetim çocuklara Kurban Bayramı öncesi bayramlık giysi hediye edildi.

Kentte tespit edilen çocuklar, bir giyim mağazasında beğendikleri giysi ve ayakkabıları seçti.

İHH Siirt Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, il genelinde 100'ü Suriyeli olmak üzere 300 yetim çocuğun yüzünü güldürdüklerini söyledi.

Giyim yardımlarının arife gününe kadar devam edeceğini belirten Süzgün, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi yetim çocukların yüzünü güldürüyoruz. Önceden tespit ettiğimiz çocukları aileleri ve yakınlarıyla giyim mağazasında ve vakıf binamızda ağırladık. Mutluluklarına ortak olduk. Desteklerinden dolayı tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Bu tür destekleri sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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