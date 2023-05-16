Siirt'te Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı

SİİRT'te 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1 milletvekilli çıkardı. AK Parti'den seçilen Mervan Gül, 2002'de Siirt'te iptal edilen seçimlerde adaylıktan çekilerek, yerini siyasi yasağı kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bırakmıştı. Erdoğan, 9 Mart 2003'teki ara seçimde milletvekili olarak Meclise girmişti.

201 bin 853 seçmenin olduğu Siirt'te 168 bin 261 kişi sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre kullanılan oyların 160 bin 199'u geçerli sayıldı. Seçimde Yeşil Sol Parti 76 bin 720, AK Parti ise 57 Bin 41 oy aldı. Bu sonuçlara göre Yeşil Sol Parti'den Tuncer Bakırhan (53) ve Sabahat Erdoğan Sarıtaş (35), AK Parti'den de Mervan Gül (62) milletvekili oldu.

Mervan Gül, 1961 yılında Siirt'te doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yaptı. 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde AK Parti Siirt milletvekili seçildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı gereğince; Siirt'te yapılan seçim iptal edilince milletvekilliği iptal edildi. 3 Kasım'da siyasi yasaklı olduğu için seçime giremeyen Erdoğan, Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle siyasi yasağı kalkınca Mervan Gül adaylıktan çekildi. 9 Mart'taki ara seçimde Gül'ün yerine aday olan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'ten milletvekili seçildi. Mervan Gül, 2004'te yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Siirt Belediye Başkanı oldu. Mervan Gül, evli ve 2 çocuk babası.