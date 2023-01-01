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Siirt'te yeni yılın ilk bebeği 'Seher'

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Siirt'te yeni yılın ilk bebeği 'Seher'

SİİRT'te, 2023 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Seher' ismi verildi.

SİİRT'te, 2023 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Seher' ismi verildi.

Siirt'te 2023 yılının ilk dakikalarında Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aynur Gülcan, kız bebek dünyaya getirdi. Seher ismi verilen bebeği ve annesini Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ziyaret etti. Anne ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, yeni doğan bebeğe çeyrek altın taktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Siirt Güncel Haberler

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