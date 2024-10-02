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Siirt'te Yeni Asfalt Üretim Tesisi Kuruluyor

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Siirt İl Özel İdaresi, kent genelindeki altyapıyı güçlendirmek için yeni bir asfalt üretim tesisi kuruyor. Yıllık 259 bin 200 ton BKS üretimi hedefleniyor.

Siirt'te yeni asfalt üretim tesisi

SİİRT - Siirt İl Özel İdaresi kent genelindeki altyapıyı güçlendirmek amacıyla yeni bir asfalt üretim tesisi yapıyor.

Siirt Valiliği İl Özel İdaresi tarafından kurulan asfalt üretim tesisinde yılda yaklaşık 259 bin 200 ton BKS üretimi ve 157 kilometrelik yol yapımı hedefleniyor.

Siirt, Asfalt Plenti Tesisi ile kendi asfaltını üreteciğini belirten Siirt Valisi Kemal Kızılkaya; "Hedefimiz ilimizin, özellikle kırsal alanındaki yollarının ana yolla köy grup yollarının tamamının BSK halinde bütünlüğü sıcak karışım, asfalt halinde olmasıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz 110 dönümlük hazineye ait alanın biz idaremiz adına tahsisini sağladık. Bu alanda aynı zamanda PMT denilen temel malzemeyi de çıkartabileceğimiz bir ocak sahasıdır. Biz 6 7 milyona yapacağımız yolu, bundan sonra önümüzdeki senelerde belki bunun üçte biri maliyetine kendi imkan ve kabiliyetimizle yapabileceğiz. Ülkemizde bulunan nadir tesislerden birisidir." şeklinde konuştu.

Siirt'te Yeni Asfalt Üretim Tesisi Kuruluyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel

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