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Siirt'te Yeni Asfalt Tesisinin İnşası Tamamlandı

Siirt'te Yeni Asfalt Tesisinin İnşası Tamamlandı
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresi bünyesindeki asfalt plenti ve taş kırma tesisinde incelemelerde bulundu. Projenin, ilin ulaşım ağını modernleştirecek önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kızılkaya, yıllık 258 bin ton asfalt üretimiyle 157 kilometre yol yapımını hedeflediklerini açıkladı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan asfalt plenti, taş kırma ve eleme tesisinde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, deneme üretimi yapılan tesisi gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, projenin, ilin modern ulaşım ağının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atması açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Kentin geleceği için canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bu önemli proje kapsamında yıllık 258 bin ton asfalt üretimi gerçekleştirerek 157 kilometre yol yapımını hedefliyoruz. Ayrıca, tesis bünyesine kazandırılan 14 yeni iş makinesiyle hizmet kalitemizi daha da artırmayı amaçlıyoruz. Siirt İl Özel İdaresi olarak altyapı çalışmalarında etkinliği artıracak bu yeni yatırımlarla vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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