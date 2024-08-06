Siirt'te yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında futbol turnuvası düzenlendi
Siirt'te Molla İhsan Erdal Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnuvasına 12 takım katıldı. Turnuvada dostluk ve kardeşlik duygularının pekişmesi amaçlandı ve dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verildi.
Siirt'te yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında halı sahada futbol turnuvası düzenledi.
İl Müftülüğü bünyesindeki Molla İhsan Erdal Kur'an kursu yöneticileri tarafından organize edilen turnuvaya 12 takım katıldı.
Öğrenciler arasında dostluk ve kardeşlik duyguların pekişmesinin amaçlandığı turnuvada, dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verildi.