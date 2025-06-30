Siirt'te Yaz Kur'an Kursları Başladı

Siirt'te Yaz Kur'an Kursları Başladı
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Siirt'te Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları, İl Müftülüğü ev sahipliğinde başladı. Vali Kemal Kızılkaya, çocukların yaz tatillerini Kur'an ve değerler eğitimiyle değerlendirmelerinin önemini vurguladı.

Siirt'te, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü öncülüğünde Molla İhsan Erdal Kur'an Kursu ev sahipliğinde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, çocukların yaz tatilini Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimiyle değerlendirmesinin önemine vurgu yaparak, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesinde emeği geçen hocalar ile ailelere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi.

Programa, İl Müftüsü Şakir Pinal, din görevlileri, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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