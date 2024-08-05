SGK, Siirt'teki emekliler için Ahlat gezisi düzenledi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Siirt İl Müdürlüğünce kentte yaşayan emekliler için Bitlis'in Ahlat ilçesine gezi düzenlendi.

SGK İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiği anımsatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen programla kentte ikamet eden 51 emeklinin Ahlat gezisine katıldığı belirtildi.