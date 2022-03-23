Siirt'te yardım etme bahanesiyle vatandaşların parasını çalan şüpheli tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te ATM'den para çekmeye çalışan vatandaşlara yardım etme bahanesiyle para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Mart'ta Güres Caddesindeki ATM'den para çekmeye çalışan A.Y'nin yardım bahanesiyle 2 bin lirasının, 18 Mart'ta da aynı yöntemle bir vatandaşın 700 lirasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, her iki olayı O.C.E'nin yaptığını belirledi.

Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.