Siirt'te yardım etme bahanesiyle vatandaşların parasını çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Siirt'te yardım etme bahanesiyle vatandaşların parasını çalan şüpheli tutuklandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te yardım etme bahanesiyle vatandaşların parasını çalan şüpheli tutuklandı

Siirt'te ATM'den para çekmeye çalışan vatandaşlara yardım etme bahanesiyle para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te ATM'den para çekmeye çalışan vatandaşlara yardım etme bahanesiyle para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Mart'ta Güres Caddesindeki ATM'den para çekmeye çalışan A.Y'nin yardım bahanesiyle 2 bin lirasının, 18 Mart'ta da aynı yöntemle bir vatandaşın 700 lirasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, her iki olayı O.C.E'nin yaptığını belirledi.

Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Siirt, Mart, ATM, Güncel, Haberler

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