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Siirt'te Yaralı Kızıl Şahin ve Yalnız Ayı Yavrusu Koruma Altına Alındı

Siirt'te Yaralı Kızıl Şahin ve Yalnız Ayı Yavrusu Koruma Altına Alındı
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Siirt'te yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı, yalnız başına bulunan ayı yavrusu ise jandarma ekipleri tarafından sütle beslenip doğaya bırakıldı. Jandarma, yaban hayatının korunması için çalışmalarına devam ediyor.

Siirt'te yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı, yalnız başına bulunan ayı yavrusu jandarma ekibi tarafından sütle beslenip doğaya bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Eruh ilçesine bağlı Budamış köyünde ayı yavrusunu yalnız gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekip, yaptığı incelemede yavrunun sağlıklı olduğunu belirledi.

Ekip tarafından sütle beslenen yavru, bulunduğu bölgeye yakın ormanlık alana bırakıldı.

Pervari ilçesinin Ekindüzü köyünde de jandarma ekibi tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne (HAYDİ) teslim edildi.

HAYDİ tarafından ilk müdahalesi yapılan şahin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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