Siirt'te yaralı bulunan puhu, tedaviye alındı

SİİRT'in Pervari ilçesinde, enerji şirketi çalışanları tarafından yaralı bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı.

Pervari ilçesine bağlı Kocaçavuş köyünde çalışan enerji şirketi personeli tarafından, baykuşların en iri türlerinden olan bayağı puhu fark edildi. Kuşun yaralı olduğunu gören personel, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yaralı kuş, ekiplerce bulunduğu yerden alınarak tedavi edilmek üzere Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne teslim edildi.Puhu buradaki tedavisinin ardından doğal alanına bırakılacak.