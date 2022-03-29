Siirt'te yaralı bulunan benekli su tavuğu, ebabil ve çulluk kuşları tedavi edildi - Haberler

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Siirt'te yaralı bulunan benekli su tavuğu, ebabil ve çulluk kuşları tedavi edildi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te yaralı bulunan benekli su tavuğu, ebabil ve çulluk kuşları tedavi edildi

Siirt'te yaralı bulunan benekli su tavuğu, ebabil ve çulluk kuşları tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'te yaralı bulunan benekli su tavuğu, ebabil ve çulluk kuşları tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Pervari-Şirvan kara yolundaki Çetin Hidroelektrik Santrali yakınında yaralı benekli su tavuğu, ebabil ve çulluk kuşları görüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, baraj görevlileri tarafından bulunan yaralı hayvanları veteriner kliniğine götürdü.

Ekipler tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan yaralı kuşları bulundukları bölgede doğaya saldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pervari, Siirt, su, Güncel, Haberler

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