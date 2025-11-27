Haberler

Siirt'te Yangın Paniği: Sobadan Alev Alan Kağıt ve Odunlar Seni Korkuttu

Güncelleme:
Siirt'in Ulus Mahallesi'nde bir evin avlusunda soba yakıtı olarak istiflenen kağıt ve odunların alev alması sonucu yangın çıktı. Temizlik işçileri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangının nedeni araştırılmakta.

SİİRT'te bir evin avlusunda soba yakıtı olarak istiflenen kağıt ve odunlar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangın, çevrede temizlik çalışması yapan ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin önünde depolanan kağıt ve odunların yandığını fark eden temizlik işçileri, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Çevredekilerin de ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kontrol altına alınan alanda soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
