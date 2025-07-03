Siirt'te Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken egzoz kısmı alev alan yabancı plakalı otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda araç kullanılamaz hale geldi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Behçet K'nin kullandığı yabancı plakalı otomobilin, Siirt-Kurtalan kara yolunun Kayabağlar kavşağında henüz bilinmeyen nedenle egzoz kısmı alev aldı.
Durumu fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücü ile beraberindeki yolcu araçtan indi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel