Siirt'te yakalanan 2 hükümlü tutuklandı

Siirt'te yakalanan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü tutuklandı.

???????Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "Yasa dışı bahis" suçundan aranan ve haklarında 3 yıl 4'er ay hapis cezası bulunan V.B. ve F.A'nın Kurtalan ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan V.B ve F.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.