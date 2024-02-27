Siirt'te yakalanan 2 hükümlü tutuklandı
Siirt'te aranan ve hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Siirt'te yakalanan ve haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü tutuklandı.
???????Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "Yasa dışı bahis" suçundan aranan ve haklarında 3 yıl 4'er ay hapis cezası bulunan V.B. ve F.A'nın Kurtalan ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.
Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan V.B ve F.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.