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Siirt'te Yaban Keçisi Yavrularını Emzirirken Görüntülendi

Siirt'te Yaban Keçisi Yavrularını Emzirirken Görüntülendi

Güncel Haberler

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, nesli tehlikede olan yaban keçisini, iki yavrusunu emzirirken görüntüledi.

SİİRT Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, nesli tehlikede olan yaban keçisini, iki yavrusunu emzirirken görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele ve doğadaki canlıların popülasyonunun tespit edilmesi amacıyla farklı noktalarda çalışmalar yürütüyor. Yapılan çalışmada, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban keçisini yavrularını emzirirken görüntüledi. Görüntülerde, yaban keçisinin iki yavrusunu emzirdikten sonra, onlarla birlikte bölgeden ayrılıp, gözden kaybolması yer alıyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Güncel Haberler

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