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Siirt'te yaban keçisi avlayanlara 300 bin lira ceza uygulanacak

Siirt'te yaban keçisi avlayanlara 300 bin lira ceza uygulanacak

Güncel Haberler

Siirt'te koruma altındaki yaban keçisi avlayanlara 300 bin lira ceza kesilecek.

Siirt'te koruma altındaki yaban keçisi avlayanlara 300 bin lira ceza kesilecek.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, vatandaşlardan kaçak av yapanların kendilerine bildirilmesini isteyerek, koruma altındaki yaban hayvanları arasında yer alan yaban keçisi avlayanlara 300 bin lira ceza uygulanacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Güncel Haberler

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