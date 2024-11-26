Siirt'te Yaban Hayvanları İçin Yemleme Çalışması Başlatıldı

Siirt'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarının ağır geçtiği Şirvan ilçesinin Maden, Yayladağ, Cevizlik, Nallıkaya, Ormanlı ve Kesmetaş köylerinin yüksek kesimine 350 kilogram besi yemi bıraktı.

Hayvanların yaşam hakkının korunması için yemleme çalışmalarına devam edilecek.