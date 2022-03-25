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Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle besin sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

ŞİRVAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle besin sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri, beraberinde Şirvan Maden Ocağı İşletmesi personeliyle ilçeye bağlı Maden köyü kırsalında yemleme yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mühendisi Gökhan Şeker, yüksek rakımlı bölgelerde yoğun geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını söyledi.

Kırsalda 400 kilogram besi yemi, 200 kilogram pazar ve yemek artığı ile yemleme yapıldığını bildiren Şeker, yaban hayvanları popülasyonunu desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Şeker, yemleme faaliyetlerinin tüm ilçelerde devam ettiğini aktardı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Maden ocağı, Şirvan, Siirt, Güncel, Haberler

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