Siirt'te yaban domuzları köy yolunda görüntülendi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Bozhöyük köyü mevkisinde yaban domuzu sürüsü, köy yoluna inerek cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde köy yoluna inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bozhöyük köyü mevkisinde yaban domuzu sürüsü, köy yoluna indi. Yavrularıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü, yoldan geçen bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yoldan sıra halinde geçen domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)