Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Siirt'te Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilde gerçekleştirilen yatırımlar, ihale aşamasında olan ve henüz başlanmayan projelerin durumu ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, tahsis edilen ödeneklerin hızlı ve etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşların mevsim şartlarının elverdiği aylarda çalışmalarını hızlandırması gerektiğini ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"İl genelinde temmuz ayı itibarıyla 146 proje üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu projelerin toplam bedeli 49 milyar 401 milyon 346 bin liradır. Projelere ayrılan ödenek miktarı 6 milyar 410 milyon 679 bin lira olup, 1 milyar 399 milyon 144 bin lira harcama yapılmıştır. 146 projeden 21'i tamamlanmış, 86'sı devam etmekte, 25'i ihale aşamasında ve 14 projeye de çeşitli nedenlerden dolayı henüz başlanamamıştır."

Kızılkaya, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, takip edilmesi ve genelgeye tüm kurumların riayet etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yatırımcı kuruluş müdürlerine de söz veren Kızılkaya, bazı yatırımcı kurumlara iş ve işlemlerin daha hızlı, verimli ve etkin şekilde yapılması yönünde talimat verdi.

Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşlarının bölge müdürleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.